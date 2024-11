Nyitókép: FREDERICK FLORIN

„Ahangfelvételek, a nyilvános szereplések és a Tisza Párt európai parlamentbeli tevékenysége alapján már látható, mi is a valódi célja Magyar Péternek, és ki is ő valójában. Ez pedig semmi jót nem jelent Magyarország számára, ugyanis kirajzolódott egy olyan személyiség, aki mindenkit lenéz, a hatalomért pedig bármire képes, a brüsszeli érdekek gondolkodás nélküli kiszolgálására is. Ő egy olyan ember, akinek nem az emberek, hanem kizárólag a pénz és a hatalom a fontos.

Talán az elmúlt hetek legérdekesebb belpolitikai fejleményei a Magyar Péterről kiszivárgó hangfelvételek voltak. A sajtó nagy részét a bulvárelemek érdekelték leginkább és Magyar Péter trágár megjegyzéseit emelték ki, mint például amikor »agyhalottnak« vagy »büdösnek« nevezte a szimpatizánsait, illetve a saját EP-képviselőit. Önmagában ezek a kijelentések is izgalmasak, de a hangfelvételeket mélyebben elemezve jól kirajzolódik Magyar Péter személyisége. Talán a legegyértelműbb tulajdonsága, hogy lenézi a szavazókat, de még a saját párttársait is.

Ez egyébként a figyelmes politikafogyasztóknak már a hangfelvételek előtt is látható volt, ugyanis Magyar nyilvános megszólalásai is ugyanezt a képet rajzolták ki róla. Emlékezetes, a nyári időszakban a kórházakat járva még a kórházigazgatóknál és az orvosoknál is »jobban értett« az egészségügyhöz, de a közlekedési szakembereket is »felülmúlta«, amikor a közösségi közlekedésről fejtette ki az álláspontját. De minden más témában is csak ő az, aki tudja a megoldást, mindenki más láthatóan »agyhalott« szerinte. Amikor pedig a Hősök terén tartott tüntetést, a színpadon eljátszotta, hogy érdekli az emberek sorsa, majd amikor lement a színpadról, gyalázta őket.

»Vegyen magának új unokát«, »büdös a szájuk«, »nyugdíjaskommandó«, »menjünk inkább a Kempinski-teraszra«. Ez az, ahogy Magyar Péter valójában gondolkodik az emberekről. Az ő szemében azok az emberek, akik most benne reménykednek, csupán eszközök ahhoz, hogy megragadja a hatalmat.

Mindez nem ismeretlen. Márki-Zay Péter is ugyanígy gondolkodott a választókról. Annyi volt a különbség, hogy a bukott miniszterelnök-jelölt nemcsak a kamerákon kívül, hanem a nyilvánosság előtt is hangoztatta ezeket a nézeteit. Voltak gombák, tudatlanok és ki tudja, még mik a választók, igen széles repertoárral gyalázta őket Márki-Zay. Ott sem volt semmi más motiváció, csupán a hatalom megszerzésének a vágya. Akkor is utálták egymást az ellenzéki padsorokban, de a nyilvánosság előtt eljátszották, hogy ők bizony közösen akarnak kormányozni.