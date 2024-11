Nyitókép: Ábrahám Róbert Facebook-oldala

„Képzeljétek el mi történt. Kaptam egy telefon az előbb, amit sajnálom, hogy nem hallotatok. Szóval az előzmények: Megkeresett a múlt héten a Népszava. Interjút kértek tőlem vágatlanul. Ahogy Gulyás Marcinál, úgy náluk is elfogadtam. Sőt! Szokásomhoz híven visszautasítottam, hogy előre megkapjam a kérdéseket. Azt mondtam, hogy nekem nincs tabu. Kérdezzenek bármiről, bármennyit, én mindenre válaszolok, ők pedig vállalták, hogy cserébe vágatlanul leadják. Jött videós, fotós, újságíró-riporter, és minden a megbeszélték szerint zajlott, a végén arra is garanciát kaptam, hogy ahogyan megbeszéltük, vágatlanul le fogják adni. Eddig a múlt. Most pedig a jelen:

Ahogy Gulyás Marcinál, itt is közbeszólt a technika ördöge. Legalább is erről tájékoztatott az imént a videót készítő szakember. Eltűnt a hang! Annyira sajnálják, mert így sajnos nem lehet leadni.

Közöltem, hogy semmi gond, mert nekem megvan! Hiszen az én studiómba jöttek felvenni, és arra az esetre, ha a “technika ördöge” közbeszólna, én is felvettem a beszélgetést, így most oda tudom adni és volt probléma, nincs probléma!

Ekkor azonban közölte a kolléga, hogy nem tehetik közzé, mert a szerkesztőség megijedt Magyar Pétertől.

Mondtam sebaj, én nem ijedtem meg, én közzéteszem! ”