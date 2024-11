Íme, a távozó amerikai nagykövet legerősebb pillanatai

Nyitókép: Pressman a 2024-es Pride-on. (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)

Ahogy mi is beszámoltunk róla, január közepén távozik hivatalából az USA hazánkba delegált nagykövete, David Pressman. Az amerikai nagykövet ezt egy keddi eseményen jelentette be, de a hírről az amerikai nagykövetség szerdai hírlevelében is beszámolt.