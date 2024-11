Igazi vérfürdő zajlott le a francia színház alagsorában

Korokon átívelő interjú a vámpírral

Szóval Christian Slater alakításában ül az újságíró egy sötét szobában, miközben egy fura alakot kérdezget. Aztán kiderül, hogy az illető valóban vámpír. Az évszázadok óta létező Louis (Brad Pitt) keserédes történetet mesél el fájdalomról, halálvágyról, halálról és a halál utáni létről. Mert ő maga vágyta az elmúlást családja elvesztése miatt, de ahogy a sötétséget várta, egészen másfajta sötétség talált rá

egy ősi vámpír képében, aki új, teljesnek semmiképpen sem mondható, mégis örökké tartó életet ajándékozott neki egy éjszakán.

De lehet egyáltalán ajándék az, ami az embernek csak fájdalmat és magányt okoz? Mert Louis számára a vámpírlét csak eleinte tűnik vonzónak, a Lestat (Tom Cruise) nyújtotta kötelék aztán egyre fojtogatóbbá válik. Pláne, hogy „apja”, társa és egyben barátja sokkal hedonistább és exovertáltabb nála, kifejezetten élvezi a halandók vérének kiszipolyozását, ellentétben vele, aki „az élet tisztelete” miatt inkább kisállatokból táplálkozik.

Mielőtt azonban a különbségek okán igazi konfliktus alakulna ki a két férfi között, Lestat maguk közé emeli Louis egyik áldozatát, a kislány Claudiát (Kirsten Dunst), hogy ezzel is maga mellett tartsa a lázadó lelkű fiatalembert.

Tűzoltásnak persze ez is jó megoldás, véglegesnek azonban nem mondható. Ahogy telnek az évek, a lány személyisége is egyre inkább fejlődik és öregedik, de teste börtönt jelent számára, hiszen az állandó és változásra képtelen. Emiatt egyre jobban érlelődik benne a bosszú, aminek a vége az, hogy Lestat ellen fordul, sőt Louist is maga mellé állítja, hogy utána „apjukkal” leszámolva ketten együtt induljanak meg az óvilág, Európa felé.