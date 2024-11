Elakadt kamionok, kimaradó járatok, járhatatlan utak: beköszönt a tél Magyarországra

Nyitókép: A drónnal készült felvételen a hófedte Rákospalota-Újpest vasútállomás 2024. november 22-én. MTI/Máthé Zoltán

A rengeteg hó alaposan megnehezítette elsősorban a közlekedők, de gyakorlatilag mindenkinek a dolgát szerte Magyarországon, sok helyütt kaotikus állapotok alakultak ki. A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán azt írta, egy ciklon csapadékzónája vonul át az ország felett, aminek hatására péntekre virradóra sokfelé hullott kiadós mennyiség.

A csapadék nagyobb része hó formájában érkezett, a Kisalföld térségében, illetve a déli megyékben azonban elsősorban eső, havas eső volt a jellemző. Többfelé alakult ki néhány centiméteres vizes, tapadó hóréteg,

a Dunántúli-középhegység, a főváros és az Északi-középhegység magasabban fekvő részein jött létre vastagabb hótakaró.

A bejegyzéshez készített infografika szerint reggelig a legtöbb hó a Pest vármegyei Pilisszentkereszten esett, itt 22 centimétert mértek. A Veszprém vármegyei Zircen 18, Veszprémben 16, Hidegkúton 12, Ösküben 11 centiméter hó esett.

Országszerte mintegy háromszáz esetben kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a havas időjárás miatt péntek kora délelőttig – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Budapesten és Pest vármegyében továbbra is számos helyen dolgoznak az egységek, elsősorban kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez vonultak ki. Ugyanakkor már az ország északkeleti részén, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves vármegyében is sok riasztás futott be a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeleteire. Debrecenben, Egerben és Gyöngyösön is

több helyen kidőlt fák és letört ágak eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, akik országszerte folyamatosan számolják fel az időjárás okozta károkat.

Havazás miatti fakidőlés okoz gondot Veszprém vármegye több településén, személyi sérülés nem történt. A reggeli órákig vármegye szerte 19 fa dőlt ki, többségük közútra. Veszprémben két autóra dőlt egy fa, senki nem ült bennük, személyi sérülés nem történt, jelentős kár nem keletkezett a járművekben. Balatonkenesén kerítést rongált meg egy kidőlt fa, Veszprém egyik lakótelepén a gyalogosforgalmat akadályozza. Takácsiban lakóházra dőlt fa, dolgoznak a tűzoltók.