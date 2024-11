„Nem azt mondom, hogy bármi ilyen fog történni, de röviden felvázolom, hogy eszkalálhat Oroszország úgy, hogy a NATO-hoz hivatalosan hozzá sem ér.

1. Még több technológia/fegyver Iránnak, Jemennek, É-Koreának.

2. Ukrán vízierőművek további, szisztematikusabb rombolása

3. A határközeli ukrán városok sokkal erősebb támadása. Szörnyű a 10 halott itt, a 8 halott ott. Lehet száz is minden második éjszakán

4. Kijevre lehet 3 drónt küldeni, mint amikor én voltam kint, ld videó. Lehet 50-et is. Kijev bevárosa 99.9%-ban ép. Eddig nem nyúltak hozzá - változhat.

5. Több tagadható hibrid akció Nyugaton. Felgyullad valami itt, valami ott. Kiber, stb.

Mint majd mindenkor ebben a háborúban, sok árnyalat és lehetőség van - egyébként ezért mérlegel alaposan Washington, London és Párizs. Moszkva is mérlegelni fog. Nézzék meg Iránt és Izraelt - ott is komoly mérlegelés volt.

Majd meglátjuk, mit fogadnak el az ukrán kérésekből és mit nem Nyugaton. 99%-ra teszem, hogy csak katonai célpontokra lesz csapás orosz területen. Hogy csak Kurszk területén? Nos., katonailag ez nehezen értelmezhető, a kurszki harcokban nem csak a régió területéről "vesznek" részt, politikai korlát persze lehet. És el is lehet távolítani gyorsan,

Eszkaláció? Persze, hogy az. Mert ha kemény az orosz válasz, lehet egy újabb kör.

De értsük már meg, nagyon sok háttércsatornás beszélgetés folyik a US-orosz között, amit látunk, olvasunk a sajtóban az a felszín. Szóval én nem aggódom nagyon.

(ps. pontosabban minden további ártatlan civil áldozat szörnyű, egy direkt NATO-orosz összecsapás miatt nem aggódom)”