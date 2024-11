Dreher Jenő a legválságosabb időkben vált igazán magyarrá, Zwackék pedig jól átejtették a kommunistákat

Mindemellett Dreher Jenő fontosnak tartotta a társadalmi felelősségvállalást is, a Drehernek saját kórháza és nyugdíjbiztosítója volt, nyáron pedig nyaralási lehetőséget biztosított a többezer alkalmazottnak.

Török Róbert rámutatott, a Zwack is foglalkozott akkoriban szeszgyártáson kívül mással is. Például lámpagyárat hozott létre. „A két cég már akkor is nagyon jóban volt egymással, a Drehernek volt az első világító, mozgó hirdetése 1926-ban, amit – én úgy sejtem – a Zwack szerelt fel” – mondta Török.

Török Róbert és Szájbely Ernő a Rubicon és a BKIK közös estjén (Forrás: A Rubicon Facebook-oldala)

Szájbely Ernő erre válaszul elmondta,

elsősorban az amerikai szesztilalom ösztönözte arra a céget, hogy lámpákat is elkezdjenek gyártani.

„Azt mondta a család, ha már itallal nem tudják megtölteni az üvegeket, akkor töltsék meg fénnyel” – mesélte az Unicum Ház igazgatója.

A beszélgetésről készült felvétel a Rubicon YouTube-csatornáján lesz megtekinthető hamarosan.