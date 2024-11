Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

„A Kamala Harris-kampány vezetőtanácsadója a héten egy (Obamához közel álló) podcastban beismerte, hogy belső méréseik szerint az alelnök soha nem vezetett Trump előtt. Kijelentését több kampánymunkatárs is megerősítette. A Fox Newsnak viszont nyilatkozott az egyik fő adománygyűjtő, hogy előlük ezeket az információkat eltitkolták, sőt azt mondták nekik, hogy 3-4 csatatérállamban is nyerni fognak. A baj csak az, hogy a »független« média által bemutatott kutatások egy jelentős része is ezt prognosztizálta. Ehhez még hozzávehetjük a romániai elnökválasztást vagy azt, hogy ma megjelent a fő ellenzéki és a fő kormánypárti intézet kutatása is – laza 16 százalékpontos eltéréssel a két nagy párt támogatottságát illetően.

Nos, akkor a teljesség igénye nélkül kihalt szakmák és ami fölváltotta őket:

tutajos – vasút,

jegesember – fridzsider,

kintornás – spotify,

lámpagyújtó – számítógépes vezérlőközpont,

bakter – mint az előző,

telefonközpontos – szintúgy,

szénégető – villanyáram, illetve palackos gáz,

írógépműszerész – hardverszervíz,

pákász, teknővájó, drótostót – semmi,

közvélemény-kutató – propagandista.”