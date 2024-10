Utolsó útjára kísérik Potápi Árpád Jánost

Potápi Árpád János 1993-ban lépett be a politikai életbe, 2007-től a Tolna megyei választmány elnökeként, majd 2011 és 2014 között a Fidesz-frakció frakcióvezető-helyetteseként dolgozott. 2002-től 2014-ig Bonyhád polgármestere is volt, emellett 2011-től 2014-ig az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöki tisztségét is betöltötte.

Halála után Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kocsis Máté is nyilvánosan búcsúztak tőle. A kormány tagjai mécsesgyújtással emlékeztek meg róla a Várkert Bazárnál.

A hét elején bejelentették, hogy Potápi Árpád János búcsúztatására Bonyhádon, a helyi katolikus templomban kerül sor, ahol Felföldi László pécsi megyés püspök tart gyászmisét. A temetéssel egy időben a csíksomlyói hegynyeregben is megemlékeznek róla, ahol istentisztelet és fogathajtó verseny is lesz az emlékére.

A temetésen többek között Orbán Viktor, Kövér László és Áder János is részt vesz, hogy tisztelegjenek Potápi Árpád János előtt.