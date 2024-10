Szakértőt kérdeztünk: így változhatnak a négyzetméterárak Budapesten a kormány lakhatással kapcsolatos terveivel

Akcióterv nélkül is árrobbanás várható

Balogh László szerint a kormány intézkedései nélkül is robbanna jövőre az árbomba, annak köszönhetően, hogy 7-8 ezer milliárd forint nagyságrendben mozdulhat meg tőke részben az inflációkövető állampapírokból kiszálló befektetők révén. Ha csak a töredékük jut el az ingatlanpiacra, az akkor is 1000 milliárd forint körüli értéket jelentene, amely a 2022-es és a 2023-as évben eladott összes lakás értékének az egyharmada, amely abszolút értékben is hatalmas összeg – hangsúlyozza. Ennek hatására a piac jövőre túlfűtötté válhat, amely az árrobbanás veszélyét is hordozza, a befektetői preferenciát tekintve elsősorban Budapesten – véli a szakértő, aki szerint erre a következő tavasszal számíthatunk.

„Arra lehet számítani, hogy a jelentősen megnőtt kereslet csak a kínálat egy részén csapódik le. Ha a kínálat nem változik, esetleg csökken, akkor a kereslet árrobbanást okozhat a piacon” – mutatott rá.

De mennyi az annyi?

Idén az látható, hogy gyorsuló ütemben nőnek az árak. Míg januárban az ingatlan.com lakásárindexe alapján 1-2 százalékos volt a drágulás éves szinten, addig szeptemberre, Budapesten ez már 9 százalékra gyorsult és hónapról-hónapra egyre nagyobb ütemű. Ehhez jöhet majd a befektetői kereslet robbanása, plusz a gazdasági akcióterv hatásai. Balogh László úgy látja, mindez 10-15 százalékos drágulást hozhat jövő tavaszig.