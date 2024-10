Orbán Viktor: Isten éltesse az időseket!

Hangsúlyozta, hogy visszaadták az időseknek a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat; 2010 óta garantálják a nyugdíjak értékének megőrzését, minden évben biztosítják az inflációkövető nyugdíjemelést,

és amikor a gazdasági növekedés megengedi, nyugdíjprémiumot is fizetnek.

„Most is azon vagyunk, hogy az elhúzódó háború ellenére is felgyorsítsuk a gazdasági növekedést, hogy annak eredményeiből a nyugdíjasok is részesüljenek. Az idősek abban is biztosak lehetnek, hogy amíg nemzeti kormány van az ország élén, addig vigyázunk a biztonságukra, és nem engedjük, hogy migránsokkal árasszák el Magyarországot. Jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra!” – mondta az államtitkár.

(MTI/Mandiner)