Odakint még mindig szörnyek járnak, de utat mutat a boldog Ulma család

„Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra”. Egyre csak Radnóti sorai jártak a fejemben, ahogy hallgattam a kőbányai templomban a lengyel Ulma család történetét. A tragédiájuk óta több mint 80 év telt el, tavaly ősz óta azonban örök mementóként lobog a hívők előtt mártírhaláluk szerte a világon. A kilenc tagú családot húsz év után avatták boldoggá.

Józef és Wiktoria 1935-ben kötötték össze életüket a délkelet-lengyelországi Markowában. Imádságos lelki életet éltek, tagjai voltak a helyi rózsafüzér közösségnek is. Harmadik gyermekük születésének évében rohanták le a nácik hazájukat. Nehéz évek következtek, 1941-től

a németek pedig azoknak a lengyeleknek sem kegyelmeztek, akik zsidókat bújtattak.

Ha valaki rajtakaptak, az ítélet halál volt.

A lengyel zsidók kiirtását célzó Reinhardt-hadművelet 1942-ben ért el a csendes faluba, ekkor az ott élő mintegy 120 zsidót – ez megközelítőleg 30 családot jelentett – kivégezték. Sokan azonban menedéket találtak a helyieknél. Ulmáék – akik még a házi bibliájukban is kiemelték pirossal az irgalmas szamaritánus történetét – ugyancsak menedéket nyújtottak 8 zsidónak, akiket a faházuk padlásán bújtattak. Azonban egy nap valaki elárulta őket, 1944. március 24-én a kora reggeli órákban több kékruhás rendőr jelent meg az Ulma család portáján. Miután megtalálták a zsidókat, egytől egyig végeztek velük. Ezt követően felesége szeme láttára lelőtték Józefet, majd megölték Wiktoriát is, aki hét hónapos terhes volt. Kisebb tanakodás után pedig egyesével végeztek a sivalkodó gyermekekkel is. A hat gyermek közül a legidősebb nyolc, a legfiatalabb másfél éves volt. Összesen 17 ember lelte ezen a baljós reggelen a halálát,

zsidók és keresztények együtt lettek mártírokká, talán kevesebb mint egy óra leforgása alatt.

Azonban a megrázó történetnek itt még nincs vége: Wiktoriánál, vélhetően a sokk és a megrázkódtatás miatt beindult a szülés. Mikor a sebtiben elföldelt család testét kiásták pár nappal később, a szemtanúk arról számoltak be, hogy az anya lábai között látszott a hetedik, névtelen gyermek feje is. A kisdedről a Szentek Ügyei Dikasztériuma jegyzetében úgy írt, hogy bár nevét csak Isten ismerheti,

ezt a gyermeket nem magzatként, hanem csecsemőként avatták boldoggá.

Így nagy pártfogót kaptak az égben a legkisebb Ulma személyében a (még) meg nem született gyermekek.