Te pedofil tetű! – összeverték, majd csótányt etettek egy pedofil bűnözővel a pálhalmai börtönben

Szűk három évvel ezelőtt, 2021. szeptember 12-én délelőtt a pálhalmai börtön egyik nyolcfős zárkájában összeverték az egyik ott raboskodó pedofilt, B. Ferencet, akit egy cellatársa ököllel úgy mellkason ütött, hogy a vádirat szerint légmelle lett a pedofilnak. A Telex által megszerzett vádirat szerint a nyolc személyes szoba négy lakója beszállt a verésbe és együtt alázták meg B. Ferencet. Bár az ellene pedofília miatt folyó eljárás miatt bent tartózkodó B. igyekezett titkolni, miért van bent, azt a másik elítélt, K. János valahonnan megtudta, ekkor kezdődött a bántalmazás.

Mint a Telex írja, a pedofil bűncselekmények miatt fogva tartott rabok a börtönhierarchia legalján helyezkednek el.

B. Ferencet mint fentebb is jeleztük, négyen verték, egyikük még a földön fekvő pedofil nyakára is rátaposott, K. Jánosnak ököllel a vádirat szerint még sikerült arcon ütnie az összevert B. Ferencet. K. János ezután arra utasította B. Ferencet, hogy menjen a wc-be és ott térdeljen, amit a férfi meg is tett, majd az ebédosztás után egy másik cellalakó, K. Tamás érkezett, aki B. Ferenc csajkájába vizelt és megitatta azt a pedofillal.

Ezután K. Tamás beleöntötte B. Ferenc ebédjét a vécébe, és arra utasította őt, hogy onnan egye ki azt. A férfi most már nem állt ellen, engedelmeskedett. K. János ezután a zárkában vizet locsolt szét, egy másik cellatárs, a lopás miatt börtönben ülő H. Sándor pedig egy fogkefét adott B. Ferencnek és arra utasította őt, hogy azzal mosson fel – derült ki a vádiratból.

„Gyorsabban, te pedofil tetű!”

– kiabált rá H. Sándor, majd többször megrúgta B. Ferencet, akinek egy vécépumpát is a szájába nyomott, hogy úgy végezze el fogkefével a padló felmosását. Míg B. Ferenc engedelmeskedett, a többiek mocskos pedofilnak nevezték őt, a negyedik, bántalmazásban részt vevő zárkatárs, P. István ezek után egy dobozból a zárkából korábban összegyűjtött ágyi poloskákat és csótányokat nyomott B. Ferenc kezébe, és arra utasította, hogy azok a padlón lévő szennyvízzel együtt vegye a szájába és egye meg. Tartva a retorziótól, B. Ferenc ismét engedelmeskedett.