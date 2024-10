Nyitókép: Képernyőkép / Mandiner.hu

„Nagy lehet most a pánik a balos celebvilágban. Abban a körben, ahol sokáig érinthetetlenek hitték magukat. Mert nagyjából azok is voltak. Nem csak egymásnak zártak össze, falaztak gátlástalanul, de a baráti médiájuk is megvédte őket. Leginkább azzal, hogy lefojtotta a velük kapcsolatos leleplező sztorikat.

Nem magyar sajátosság ez. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein és P. Diddy is mind-mind érinthetetlennek hitték magukat. És valószínűleg az ő listáikon szereplő magasrangú politikusok, celebek és hipergazdag üzletemberek is ugyanígy. Aztán Epstein ügyénél annyira bepánikoltak, hogy ő gyorsan meg is öngyilkolta magát. P. Diddy-re nem tudom, sikerül-e kellően vigyázni a börtönben…

Bukásaikat az okozta, hogy néhány áldozat merte vállalni a kockázatot, és feljelentést tett. És valószínűleg nem csak masszív bizonyítékokkal, de masszív ügyvédekkel is felfegyverkezve tették ezt. Enélkül esélyük sem lett volna; mert ezek a gazemberek viszont képesek a legprofibb, legdörzsöltebb, leggátlástalanabb jogi csapatokat felállítani, hogy bevédjék a seggüket. És örökre tönkretegyék azt, aki esetleg szembe mer szállni velük, feljelentést mer tenni.

Lakatos Márk nyilván nem ekkora kaliber. Kicsit kicsi, kicsit savanyú, de a miénk. Nem tudjuk, hány haverja ül most otthon, teleszart gatyával, és telepakolt bőrönddel, hogy ő is gyorsan »vakációra« menjen. Mondjuk, Thaiföldre… És azt sem tudjuk, milyen jogi csapatok dolgoznak rajta, hogy ne derülhessen ki az igazság, sőt, azokat érje meghurcoltatás, akik megpróbálták azt napvilágra hozni.

Nem tudjuk, hány szerkesztőségben, Telextől a Magyar Hangig, hányan szedik most marokszámra a Xanax-ot, attól rettegve, hogy mi van, ha most már nem ússzák meg. Ha Lakatos Márk ellen esetleg vádat emelnek, ő meg – hogy mentse a saját seggét – énekelni kezd. Lehet, hogy a komplett balos celebvilág megy a levesbe? Ideje lenne. Mert biztosak lehetünk benne, hogy vannak még páran, akik sárosak. És az csak egy dolog, hogy kiskorúakat rontanak meg. Aljas, beteg, sátáni dolog. De közben meg gátlástalanul lóbálják a morállófaszt.