Nem is úgy volt, nem is ő volt, és különben is – a gyomorforgató botrány és a progresszív morál találkozása

5. Oké. Akkor lehet az is, hogy igaz, végül is, ha a kamerafelvételek, áldozat és a DNS-teszt is stimmel, akkor elképzelhető, hogy lehet valami benne. De higgadjunk le egy kicsit, és gondoljuk át az egészet. Vajon miért pont most jött elő vele a jobboldal? Na, miért? Pont most, amikor <tetszőleges téma behelyettesíthető>. Nem véletlen, gumicsont az egész, az orránál fogva akarják vezetni ezt a szerencsétlen birkanyáj országot! Pont ekkor! Véletlen lenne? Aligha!

6. Rendben, megtörtént, ez van. Szörnyű, tragikus, meg minden – de igazából nem Tihaméren kellene, hogy legyen a hangsúly. Ő csak visszaélt azzal, amit a rendszer lehetővé tett neki. Az a rendszer, amelyiknek kötelessége lett volna megvédeni az áldozatokat. Az a rendszer, amit a kormány működtet. Ezek után nem kérdés, ki a hibás: a kormány!

Innentől kezdve – ha nem sikerül túlkiabálni a valódi botrányt – rövidtávon kb. a következő lehetséges hozzáadott értékekkel számolhatunk, úgy szakmailag, mint emberileg, csökkenő korrektségi sorrendben:

Feminista Lábceleb posztja, miszerint „ezúttal sajnálatosan tévedtem”, majd a hozzászólások további korlátozása, illetve letiltása a fenébe mindenkinek, aki ezt a következő morális felháborodásnál ezt a tényt előhozza (plusz visszamenőleg törlése egy-egy kirohanásnak).

Esetleg, nagyon esetleg a MIMAFNA (Mindent Is Megteszünk A Felsőközéposztálybeli Nőkért Alapítvány) kitesz egy képet, amely szerint minden áldozattal együttéreznek, de véletlenül sem utalnak rá, hogy a fetételezett elkövetőt ismerik, tisztelték, kiálltak, miegymás.

Továbbá és végül Kontrollcétől Kontrollvéig, Patenttól Kattantig és Bongyorbonbonig mélységes, mélységes, mélységes kuss, esetleg az 5. pontban már bemutatott, odapottyantott „Chewbacca-védelem”.

A fentieknek a valósággal való mindennemű egyezése természetesen a véletlen műve.

Aki még hasonló véletlenekről szóló művek iránt érdeklődne, ajánlom figyelmébe a Kertvárosi Gettónak azt a részét (aminek persze szintén semmi köze, teszem azt, P. Diddy bulijaihoz), amelyben egy totálisan és nyilvánvalóan egyre védhetetlenebb ügyben is ragaszkodnak a bűnöző, pedofil rapper ártatlanságához és az ellene szőtt összeesküvés meglétéhez; vagy éppen a South Park című rajzfilmsorozat már említett, Chewbacca-védelemről szóló kis részletét.

*az egyes fázisok összecsúszhatnak, nem egy-egy szereplő narratívája, hanem az említett megszólalások körülbelül-zanzája