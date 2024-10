Nem fogjuk kiszolgáltatni az országot! – Szijjártó Péter a Mandinernek

Akkor még az iskolába is be lehetett vinni a telefont.

Valóban, és nagy szerencse, hogy már nincs így, bár emiatt otthon voltak azért harcaim, kaptam kritikákat. Nem mondom, hogy meggyőző voltam, de kitartottam. (Nevet) Megkaptam a kérdést, hogy „apa, te is megszavaztad, mi?”, amire persze rávágtam, hogy nagy erőkkel támogattam a döntést. Helyes, hogy a gyerekek inkább a tanulásra figyeljenek a suliban, mert pontosan látom, milyen figyelemelvonó képessége van a mobiltelefonnak. Nyilván én csak szülői oldalról tudom megközelíteni a kérdést, erről az oktatáspolitikusok sokkal hitelesebben tudnak beszélni. Visszatérve tehát, akkoriban a közösségi oldalak által adott lehetőségeket egy ifjúsági szervezet biztosította. Hiszen olyan fiatalokkal lehetett összegyülekezni, akikkel nagyjából azonosan gondolkodtál a világról, a szabadidődet el tudtad velük tölteni. Nyilvánvaló, hogy ma a fiatalok megszólításának teljesen más technikáját kell alkalmazni, ami nehezebb. Ma például annak, hogy a gyerek sportoljon, vagy hogy a fiatal politikai közösséghez akarjon tartozni, sokkal több „vetélytársa” van, mint korábban, a politikának is nehezebb dolga van a fiatalok megszólításával. Hogy a Tisza Pártnak mennyi fiatal támogatója van, azt nem tudom, mert amikor a fiaimmal mondjuk olyan eseményekre megyek, ahol sok a fiatal, a kapott visszajelzések alapján nem tudok panaszkodni – maradjon is így. Kétségtelen, a következő választás nagymértékben a fiataloktól függ, így ott is erősítenünk kell.

Általában kormányokat szoktak leváltani, nálunk erőteljes kísérlet zajlik arra, hogy az ellenzéket cseréljék le”

Térjünk át a külügyminiszterségre. A tárca vezetőjeként egyik első külföldi interjúját a BBC Hard Talk műsorának adta a migrációs válság kezdetén, amikor nagy nyomás alatt állt Magyarország. A számos nyugati médiummal vívott csatái alapján az az ember benyomása, hogy szinte élvezi ezeket a helyzeteket.

Inkább arról van szó, hogy meg kell találni a módját annak, hogy az ember akár még jól is érezze magát egy-egy ilyen szituációban. Van egy nagy előnyöm: előzőleg a miniszterelnök mellett kijártam a politika iskoláját. Dolgoztam mellette szóvivőként, majd a Fidesz kommunikációs igazgatójaként egy nehéz, a 2006-os választást követő időszakban négy éven át. Megszereztem azt a rutint, ami pótolhatatlan egy-egy ilyen média­szereplésnél. Amikor egy nagy nemzetközi médiumnak adok interjút, azt kell lerendeznem magamban rögtön az elején, hogy ezerszer többet tudok arról, amiről beszélni fogok, mint az, aki agresszíven nekem fog rontani. Ez azért nem nagyképűség, mert én vagyok az, aki itt él lassan negyvenhat éve, neki pedig az adott napon a mi beszélgetésünk mondjuk a tíz interjúból az egyik, amelyre jóindulatúan szánt mondjuk fél óra felkészülési időt. A kérdés csak az, hogy az adott szituációban ezt meg mered-e mutatni, vagy engedsz annak a nyomásnak, amit rád helyeznek. Ha az ember elmegy a CNN New York-i központjába, mindenhol óriási plakátokon láthatja a sztárműsorvezetők képeit, kiírásokat, amelyek azt hirdetik, hogy a CNN nélkül nincs élet. Majd felmegy a mozgólépcsőn a sokadik emeletre, mindenhol biztonsági őrök, és ott hever a lába előtt New York látképe. Szóval minden arról szól, hogy te csak egy pici pont vagy, s mekkora megtiszteltetés, hogy idejöhetsz. Na, ekkor kell nagy levegőt venni és azt mondani, nem nyomhatnak agyon, ezt ki kell zárni és elég bátornak lenni, hogy érvényre juttasd az álláspontod. A nagy áttörés Richard Quest barátommal az volt, amikor szembesítettem vele: hazugság, amit mond. Ami persze megdöbbenést váltott ki: honnan jött ez a gyerek, aki a nagy Richard Questnek élőben a CNN-en ezt meri mondani? Lett is ordítozás, mutogatás, még jó, hogy hosszú volt az asztal! (Nevet) A kulcskérdés: ha ezt az ember le tudja rendezni magában, kellően bátor, akkor onnantól kezdve már „csak” az agresszivitással kell kellő erővel szembemenni.