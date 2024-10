Navrarcsics: Megrekedtek a tárgyalások Erasmus-ügyben

Majd azt is elmondta, hogy Ursula von der Leyen első bizottsága már csak hónapokig működik, a második bizottság viszont még csak alakulóban van. Mint fogalmazott: „én úgy gondolom, hogy ez az egy-két hónap, ami még az évből hátra van, ez már nem nagyon fog tudni megegyezést hozni politikai szinten”.

Szóba kerültek még a polgármesteri fizetésemelések is, amikkel kapcsolatban a miniszter arra emlékeztetett, hogy már benyújtotta a polgármesterek fizetésemeléséről szóló törvényjavaslatot, és annak elsődleges célja az, hogy ne csak stabilizálja, de motiválja is az önkormányzati szektort. Szerinte „ez is egy lépés talán afelé, hogy az önkormányzati szférát gazdaságilag, költségvetési szempontból is ne csak stabilizáljuk, hanem egy olyan erős színvonalú világgá tegyük, ahol azért biztosan működnek a dolgok.”

Emellett Navracsics a választókerületek újrarajzolásáról is beszélt, és szerinte ezt a belső migráció és a népességváltozás teszi szükségessé. Úgy fogalmazott, hogy „vannak olyan térségek, ahol fogy a népesség, és ebből adódóan át kell rajzolni, adott esetben meg kell szüntetni választókerületet.” De mint emellett elmondta, a választókerületek átalakítása senkinek sem biztosít politikai előnyöket, hiszen a pártpreferencia és a választók összetétele állandóan változik.