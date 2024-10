Menczer Tamás: Érdekes módon két nő is ugyanazt állítja Magyar Péterrel kapcsolatban (VIDEÓ)

Nyitókép: Menczer Tamás Facebook-oldala

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás volt a vendége a múlt heti Bayer Shownak, ahol többek között Magyar Péter egyik legújabb botrányáról is elmondta a véleményét. Ahogy korábban megírtuk, Magyar Péter volt élettársa, Vogel Evelin egy az Indexnek adott interjúban részletesen beszámolt a Tisza Párt elnökével való viharos kapcsolatáról. A Vogel Evelin által elmondottak sok tekintetben hasonítottak azokra a vádakra, amelyeket a korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit is megfogalmazott a volt férjével kapcsolatban. Erre a hasonlóságra mutatott rá Menczer Tamás is, Bayer Zsolt műsorában.

Most már itt volt két nő, akivel az életét összekötötte. A felesége és az élettársa. És mindketten egybehangzóan, tulajdonképpen ugyanazt állítják: agresszív, félelemkeltő, önző. És mindenki hibás Magyar Péter szerint, csak ő nem.

– mondta Menczer Tamás.

A videót itt tekintheti meg:

