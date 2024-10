Megkérdeztük Magyar Pétert a jegyzőkönyvekről, amelyek szerint nemcsak a munka hőse nem volt az állami cégeknél, de még egyes menetjegyek árát is megemelte volna

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Mint a Magyar Nemzet kedden közölt összeállításában emlékeztetett: a Tisza Párt elnöke az utóbbi hetekben számos kritikával illette az állami tömegközlekedés egyes cégeit, irányítóit. Arról azonban Magyar Péter már nem dicsekedett közben, hogy az elmúlt években a Volánbusz Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságában maga is helyet foglalt.

A Magyar Nemzet által megismert jegyzőkönyvek szerint ugyanis a közösségi közlekedés állapotát napjainkban nagyban kritizáló politikus, mikor tehette volna, a döntések jelentős részében nem vett részt, alig szólt bármilyen napirendhez hozzá, és csak néhány ötletet fogalmazott meg. Noha eközben jelentős összegeket tett zsebre.

Árulkodó jegyzőkönyvek

Mint a portál felidézte: Magyar Pétert 2022 augusztus elején nevezték ki a Magyar Közút igazgatósági tagjává. Mandátuma eredetileg 2027 augusztusáig szólt volna, javadalmazását pedig havi 375 ezer forintban állapították meg. Ötéves mandátumát ugyanakkor nem töltötte ki, 2024 februárjában megszűnt a megbízatása.

A lap úgy értesült, hogy a közút igazgatósága összesen 22 alkalommal hozott döntést az idő alatt, míg Magyar is az igazgatóság tagja volt. Azonban a Tisza-vezér ebben nyolc alkalommal nem vett részt. Az igazgatóság nyolc alkalommal tartott ülést személyesen, Magyar Péter ezeken kétszer nem vett részt. A testület a másik 14 esetben pedig ülésen kívül határozott, ezeken a Tisza jelenlegi EP-képviselője hatszor nem adott le írásbeli szavazatot. A többi nyolc döntésnél, vagyis amikor voksolt, támogatta az előterjesztéseket. Volt arra is példa, hogy a dokumentumok kiküldése után 37 perc kellett csupán neki, hogy támogatólag szavazzon.

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint csak néhány, nem szorosan szakmai kérdést érintő témakör kapcsán szólalt meg a közút ülésein. Az egyik ilyen a béremelés volt, emellett pár közbeszerzés ügyében kért szót. Utóbbihoz sorolható a 2022-ben 35 évre megkötött autópálya-koncessziós megállapodás is, ennek még a szerződéseit is meg akarta nézni. A Magyar Nemzet által megismert, nem szó szerinti jegyzőkönyvek talán csak egy helyen tartalmaznak olyan részt, amely Magyar Pétertől érkező javaslatot taglal.

Vagyis Magyar Péter a portál által megismert jegyzőkönyvek szerint kevés témához szólt hozzá a Magyar Közút igazgatóságának ülésein, és ha szavazott, mindenre igent mondott. Mindezért másfél év alatt 5,14 millió forintot vett fel – ismertette a Magyar Nemzet.

A Volán ülésein szinte mindenre bólintott, már ha ott volt

Magyar Pétert 2023 márciusában kinevezték a Volánbusz igazgatósági tagjává is, ahonnan november 30-ával vissza is hívták. A javadalmazása havi 945 400 forint volt. Mint a Magyar Nemzet tájékoztat: az általuk megismert jegyzőkönyvek szerint ez idő alatt nyolcszor tartott a Volán igazgatósága és felügyelőbizottsága együttes ülést, négy további esetben írásbeli szavazás volt. Magyar Péter a nyolc együttes ülésből kettőre ment el, négyszer online vett részt, kétszer pedig távolmaradt. Az írásbeli szavazások közül is kettőn voksolt, kettőn nem. Ezt összegezve kijelenthető, hogy a 12 alkalom harmadában nem működött közre az igazgatóság munkájában.

Mint a lap tájékoztat: Magyar a Volánbusz igazgatóságában a megtárgyalt napirendi pontok nagyjából húsz százalékához szólt hozzá, szinte mindenre csak bólintott.

Nem volt benne köszönet, ha mégis felszólalt

Azonban ha megszólalt, akadtak érdekes megjegyzései a Tisza-vezérnek. Ilyen volt például a Volánbusz formaruhái ügyében tett felszólalása, amelyek kapcsán kifejtette, hogy szerinte idehaza se a BKV-ellenőrök, se a buszsofőrök, se a katonák, se a rendőrök egyenruhája nem jó küllemű.

Ezek jól néznek ki?”

– tette fel a kérdést a Magyar Nemzet által idézett jegyzőkönyv tanúsága szerint.

Azonban voltak ennél súlyosabb ügyek is. A politikus egy alkalommal egyenesen „szürreálisnak” nevezte, hogy 2010 óta nem emelkedett a Volánnál a jegyek ára. Ez a felszólalása akkor hangzott el, mikor a kormány bevezette az ország- és vármegye bérleteket.

Máskor a spórolás kapcsán azt mondta: „száz vonalat lezárunk, azt kell mondani a tulajdonosnak. Azzal lehet spórolni”. Mikor a jelenlévők megkérdezték, ezt hogy gondolja, a válasz az volt: „Hát miért ne?”.