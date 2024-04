Rekordszámú ország- és vármegyebérlet kelt el

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Márciusban rekordszámú, 932 ezer ország- és vármegyebérletet, valamint napijegyet váltottak az utasaink – írja honlapján a MÁV-Volán Csoport.

„Tavaly ősz óta stabilan havi félmillió körül alakult a vármegye- és országbérletek eladási adata, ám a korszerűsített tarifarendszer ösztönző hatása márciusban 33 százalékkal növelte a jegy- és bérletértékesítést a februári számokhoz viszonyítva. Ha csak a hónap eleji vásárlási csúcsot vesszük figyelembe,

akkor március és április első hét napjában 60-80 ezer vármegye- és országbérlettel többet váltottak, mint február azonos időszakában”

– fogalmaznak, hozzátéve, hogy a bevezetés óta eltelt kicsivel több mint 11 hónap alatt pedig immár 6,1 milliónál is több fogyott a vármegye- és országbérletekből.

Kihat az utazási szokásokra is

A vállalat arról is tájékoztat, hogy a tarifarendszer első havi tapasztalatai azt mutatják, hogy az utazási szokásokra is kihatnak az újdonságok:

az InterCityket ugyanis januárhoz képest 162 ezerrel, februárhoz képest 152 ezerrel többen választották márciusban.

Mint írják: a napon belüli akár többszöri utazást, átszállást leegyszerűsítő, kedvező árú Vármegye24 és Magyarország24 napijegyekből is már 120 ezret váltottak; „ez is bizonyítja, hogy sokak számára kényelmesebb, ha egyetlen jeggyel elintézhetik az egynapos (24 órán belüli) utazást akár vonattal, busszal vagy HÉV-vel utaznak”.

Új települések is feltűntek a sorban

Mindezek mellett pedig bővült azon települések köre is, ahol helyi közösségi közlekedésben is érvényesek az új díjtermékek. Zalaegerszeg, Esztergom és Budapest után április 1-jétől a Volánbusz érdi helyi vonalain (738-as és a 746-os) is felhasználható utazásra az országbérlet, a Pest vármegyebérlet, a Pest Vármegye24 és a Magyarország24 napijegy. Érden bővült az ingyenes utazásra jogosultak köre is.