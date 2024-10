Hoppá: tízezreket megmozgató ötlet pattant ki egy Szigeten fesztiválozó fiatal fejéből (VIDEÓ)

Nagyköveti méltatás – Dr. Almási Kitti

Az elmúlt években fiatalok ezreit mozdította ki és teremtett lehetőséget számukra az ismerkedésre, kapcsolódásra. Abban tartom kiemelkedőnek más ismerkedős szerveződésekhez képest, hogy arra törekedett mindig, hogy tartalmat is csempésszen a találkozók programjába. Számos ismert embert, előadót, beszélgetőtársat meghívott, hogy beszélgetést indítson a jelenlévők között is. Az emberi kapcsolatok kialakításának elősegítésére játékos programokat szerveznek, akár táncot tanulhatnak a résztvevők. A velem tartott esteken 8 éve, évente több alkalommal teltházas előadások keretében beszélget Kéri Csaba, megszólítva a közönséget is, akik részévé válnak a párbeszédnek. Sokan számoltak be arról, hogy ezeken a programokon keresztül tudtak beilleszkedni itt Budapesten, amikor vidékről ide költöztek, vagy itt találtak párt. Találkoztam olyan résztvevőkkel is, akik a párjukkal együtt járnak el a HaverVagy! eseményeire, mert úgy érzik, itt biztonságosabb a környezet ahhoz, hogy barátokra leljenek, vagy csak kikapcsolódjanak. Kéri Csaba addig bulizott a Sziget fesztiválon egy rakat idegennel, amíg rá nem jött: most már örökre ezt szeretné csinálni. És csinálja is – idén 14 éve, hogy létrehozta a HaverVagy!-ot, amivel az offline jelenlétet és a barátkozás fontosságát népszerűsíti. HaverVagy! sosem volt elit klub. Eleinte meghívásos alapon működött, most viszont már bárki mehet, aki megveszi az 1500-2000 forintos elővételes jegyet. Az eseményekre épp úgy érkeznek egyedülállók, mint párok és baráti körök, hiszen az ott töltött idő alatt a csapatok úgyis szétszélednek és rotálódnak.