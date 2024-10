A hét területvédelmi ezred zászlóaljai és azok századai hagyományos, könnyű fegyverzettel bírnak, és kapillárisszerűen egészen a járások szintjéig átszővik az országot.

Nagy pillanat ez a mai. Önök letették a honvédesküt. Esküt csak olyan nagy dolgok teljesítésére teszünk, amelyekről tudjuk, hogy értékesek és nagyobbak nálunk. Ezért érdemes értük dolgozni és elkötelezetten szolgálni azokat. Olyan dolgokra esküdtünk, amelyek megtartása egész valónkat kéri, és egész életünkkel kell beteljesítenünk az ilyen eskü alatt tett vállalásainkat. Önök ma felesküdtek a haza és a magyar nemzet védelmére. Ezzel nyomába léptek annak a nagyjából 35 nemzedéknek, amely az ország megalapítása óta harcolt ezért a hazáért. A honfoglalóknak, akik karddal szereztek otthont, és az országépítőknek, akik fegyverrel védték meg azt. Azoknak, akik Muhi és Mohács mezején a lehetetlennel dacoltak és elbuktak, és azoknak, akik Nándorfehérvár és Eger falainál győzni tudtak. Azoknak, akik a szabadság véres zászlóit hordozták 1848-ban és 1956-ban. Azoknak, akik a piros-fehér-zöld lobogó alatt verekedték végig a világháborúkat. Nyomába léptek mindazoknak a magyar honvédőknek, akik történelmünk során becsülettel éltek és haltak, és megőrizték hazánkat, Magyarországot a magyarok országának.

Honvédek!

Azt az évszázadok óta tartó utat, ami eddig elhozott bennünket, most nekünk kell folytatni. Most a mi nemzedékünknek kell megteremteni annak lehetőségét, hogy az utánunk jövők továbbra is szabad és biztonságos és a maga erejéből tisztes megélhetést nyújtó országba, Magyarországra születhessenek.

Hölgyeim és uraim!

A világ és Európa az elmúlt években ismét a veszélyek korába lépett. Először a tömeges illegális migráció borította fel a stabilitást, majd a szomszédban dúló háború, amelyben nagy erők Európát is bele akarják kényszeríteni. A közel-keleti konfliktus sosem látott méretű továbbterjedéssel fenyeget. A bevándorlóországok naponta terrorveszéllyel, erőszakkal, antiszemitizmussal küzdenek. Ismét beigazolódott, a béke és a biztonság nem magától értetődő, a békéhez erőre van szükség. Ezért nagy elszántsággal folytatjuk a honvédelem erejének növelését és a honvédelmi rendszer teljes újjáépítését. A területvédelmi tartalékosaink a minap élesben is megmutatták, mire képesek. A hivatásosokkal együtt mindenhol ott voltak, ahol az őszi árvíz idején ember kellett a gátra. Komoly szerepet játszottak a sikeres védekezésben, láthatóvá váltak tartalékosaink az egész ország számára.