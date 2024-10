Hétvégén jön mindenki kedvence, az óraátállítás

Nyitókép: XAMAX/picture alliance via Getty Images

Vasárnap, avagy október 27-én ismét elérkezik mindenki kedvenc pillanata, mikor a téli időszámítás kezdődik. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a háztartás minden óráját vasárnap hajnali három órakor kell visszatekerni hajnali két órára, azaz egy órával korábbra.

Hogy mennyit alszunk vagy éppen ez mennyire zavarja meg a belső óránkat az is egy fontos tényező az évente kétszer esedékes óraátállításnál, hiszen ahogy azt már márciusban is megírtuk, ez az esemény az arra érzékenyeknél egészségügyi panaszokat és alvászavarokat okoz. Ráadásul míg a nyári időszámítást jelző átállásnál egy órával tovább lesz világos, a télinél még a szokásosnál is hamarabb sötétedik,