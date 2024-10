Hasztalan Karácsony időhúzása, legfeljebb fél éve maradt

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Karácsony Gergely főpolgármester legfeljebb fél évre nyerhet időt azzal, hogy nem tesz javaslatot főpolgármester-helyettes kinevezésére – véli ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Szerinte, ha a Fővárosi Közgyűlés továbbra sem választ helyettest, a kormányhivatal végső esetben egy bírósági döntés után jelölhet ki valakit – írta meg a Magyar Nemzet.

A főispán vezeti Budapest Főváros Kormányhivatalát, és gyakorolja annak feladat- és hatásköreit

– emlékeztetett Lomnici, aki hangsúlyozta, hogy a törvényes működéshez Karácsony Gergelynek kötelessége jelölni valakit, különben Budapest főispánja, Sára Botond jogi kifogást tehet.

Az ügy központjában Karácsony azon bejelentése áll, miszerint a közgyűlés pénteki alakuló ülésén nem javasol főpolgármester-helyettest. A szakértő szerint ez egyértelmű időhúzás, mivel Karácsony azzal kalkulál, hogy ha a közgyűlés képtelen helyettest választani, azzal végső soron a kormányhivatalt hozza döntési helyzetbe.

A jogi folyamatra is kitért Lomnici Zoltán, mondván, hogy ha jogsértést észlel a kormányhivatal, legfeljebb 30 napos határidőt ad annak megszüntetésére. Ezt követően kezdheti meg a hivatal a jogi eljárást, amely végén a bíróság dönt, a fővárosi önkormányzat pedig fellebbezhet.

A bírósági döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a főváros, amit Karácsonyék valószínűleg kedvező fényben próbálnak majd bemutatni

– mondta Lomnici.

Karácsonynak van egy feltétele

A főpolgármester a politikai helyzethez igazodva október 1-jén tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, nyáron igyekeztek olyan együttműködési kereteket kialakítani, amelyek biztosítják Budapest hatékony működését. Október 4-re kitűzték az első közgyűlést, azonban azt is bejelentette, hogy nem javasol helyettesi kinevezést. Emellett azt is jelezte, hogy csak akkor fogadja el Vitézy Dávid jelölését, ha Kiss Ambrust is megszavazzák újabb öt évre főpolgármester-helyettesnek. Karácsony eldöntötte, Kiss Ambrus október 1-től hivatali főigazgatóként ugyanazokat a jogköröket gyakorolja majd, mint korábban a helyettesként.