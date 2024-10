Nyitókép: Magyar Péterék tüntetése az MTVA-székház előtt 2024- október 5-én. (Kisbenedek Attila/AFP)

Bár a Kossuth rádióba és a köztelevízió adásába többször is kapott meghívást Magyar Péter, amivel aztán élt is, a Tisza Párt elnöke mégis tüntetést hívott össze ma délutánra az MTVA Kunigunda utcai székháza elé. A Hír TV tudósítója, Németi Botond helyszíni beszámolójában elmondta, az eseményt Nagy Ervin színész nyitotta meg. Több politikus előre jelezte részvételét a demonstráción, így a Facebookon bejelentkezett többek között Fekete-Győr András, a Momentum és Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke. Az időközben megérkezett és felszólalt Hadházy Ákos közösségi oldalán is világosan kijelentette, kiáll Magyar Péter mellett. Márki-Zay Péter ugyancsak jelen van a közönség soraiban.