„Aki követte a múlt heti vitát az Európai Parlamentben, az láthatta, hogy a brüsszeli bürokráciának világosak a céljai: megdönteni a patrióta magyar kormányt, és Magyar Péteréket ültetni a helyére. Manfred Weber ki is mondta, hogy szerinte Magyar Péter a jövő, aki lelkesen tapsolt Ursula von der Leyennek is, amikor az a háború folytatását propagálta a beszédében. De mégis mit lehet ez ellen tenni, és mi az oka ennek a látványos fellépésnek a brüsszeli bürokrácia részéről? Nézzük!

Az önmagában nem meglepő a magyar választóknak, hogy kívülről akarnak beavatkozni a magyar belpolitikába, és külföldön akarják megmondani, hogy ki kormányozza Magyarországot.

Még friss emlék a 2022-es parlamenti választás, amelyen külföldről támogatták négymilliárd forinttal a balliberális oldalt. Először Karácsony Gergelyt – amíg ő volt a kiszemelt –, majd később Márki-Zay Pétert.

Akkor is egyértelmű volt a cél: olyan politikusokat akartak az ország élén látni, akik nem mennek szembe a globalista fősodor álláspontjával, támogatják a háborút, a migrációt és minden egyéb olyan lépést, amiről Brüsszelben vagy Washingtonban döntenek.

Miután a 2022-es projekt nem jött össze, és csúfos bukás lett a vége, a globalista érdekkörök nem nyugodtak bele, tovább keresték azokat a szereplőket, akik szóba kerülhetnek új reménységként. Miután kipróbálták a külön indulást, az összefogást és a külső szereplőt a pártokkal együttműködve, most itt az újabb próbálkozás: az eddigi pártokat és politikusokat a háttérbe tolják, és egy új arccal és új párttal vágnak neki a 2026-os parlamenti választásnak. Ez lenne Magyar Péter és a Tisza Párt.

Ha jobban megfigyeljük, ő valójában Márki-Zay Péter újragondolása, továbbfejlesztése. Már Márki-Zay is jobboldalinak mondta magát, és kívülről jött szereplőként adták el, ugyanakkor még együttműködött a régi pártokkal. Magyar Péter esetében ezt elhagyták, de minden más maradt, még a vasárnap esti élő bejelentkezések is a Facebookon, ami Márki-Zay Péternél is sok emlékezetes mondatot eredményezett. Magyar Péter most például ebben a vasárnap esti szeánszában árulta el, hogy lemondana egy kis nemzeti szuverenitásról cserébe az uniós forrásokért. És még hol a vége…”