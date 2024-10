A zászló szent! – Magyar Péter felbőszítette az 1956-os szervezeteket

A felháborodásra a pártelnök gőgösen reagált, és ahelyett, hogy visszakozott volna, a megnyilatkozó, ma is élő forradalmárokat is soraikban tudó ötvenhatos szervezeteket bírálta, megkérdőjelezte mivoltukat.

A Pofosz petíciót indított útjára azzal a céllal, hogy helyezzék törvényi védelem alá az 1956-os lyukas zászlót mint nemzeti jelképet. Mint írták, a törvényi rendelkezés megakadályozná, hogy a szabadságért küzdő hősök emlékét politikai vagy kereskedelmi célokra használják fel.

Az ügyben megszólalt Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is: osztotta a Pofosz aggodalmát, mondván, hogy már az előző évtizedekben is lehetett látni kísérleteket nemzeti szimbólumaink kisajátítására, és meg kell akadályozni az efféle törekvéseket. „A történelmi zászlók, amelyek között az 1956-os lobogó is szerepel, megérdemlik a védettséget, amelyet más nemzeti emlékeink is élveznek” – fogalmazott.