Vona beszólt a Rossi-fotóbotrány miatt Magyar Péternek, aki nem hagyta ezt szó nélkül

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Vona Gábor, a Második Reformkor pártjának vezetője öt pontban reagált a TISZA Párt Marco Rossival, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával készült képére a Facebook-oldalán – írja az Index.

A lap emlékeztet: a TISZA Párt politikusai a repülőtéren készítettek közös képet Marco Rossival. Gerzsenyi Gabriella a közösségi médiában meg is osztotta a fotót, amelynek leírása azt is sugallhatta, hogy a szövetségi kapitány a TISZA Párt aktivistája lett. A történtekre a szövetségi kapitány is reagált, aki elmondta, hogy ő nem adott arra engedélyt, hogy a képet politikai üzenethez használják fel.