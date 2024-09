Totális összeomlás: egymásnak mentek az ellenzéki politikusok, nem is akármin vesztek össze

Nyitókép: Tordai Bence (balról) és Hadházy Ákos egymásnak ugrott. Fotó: Magyar Nemzet/képernyőfotó/MTI/Mónus Márton.

Áll a bál az ellenzéki politikusok között, miután kiderült, bár Tordai Bence (Párbeszéd/ Zöldek) és Keresztes László Lóránt (LMP) is kilépett a pártjából, a parlamenti frakciókban mégis maradnak – írja az index.hu. Hadházy Ákos szerint ennek csupán anyagi okai vannak, és el is mondta, miért:

„Kettejüknek kb. három millió okuk van rá. Ugyanis ennyi forinttal lenne kevesebb a fizetésük, ha az LMP, illetve a Párbeszéd frakcióból távozva meg kellene válniuk a frakcióvezetői vagy bizottsági elnöki másfél-másfél milliótól, amit ezekért a valódi pluszmunkával nem járó pozíciókért adnak a képviselői alapfizetéseken felül”

– fogalmazott Hadházy, majd így folytatta: „Ez nagyon gáz, ezt ők is tudják, de azt is tudják, hogy annyi országos botrány volt csak az elmúlt hetekben, hogy ezen a kis emberi gyengeségen nem akad fent senki. Ez a két ember ráadásul nem is tartozik a legrosszabb politikusok közé, nem korruptak, és rendesen tudnak beszélni is. Mégsem tudok elmenni mellettük szó nélkül, mert ebben a két kis sumákságban benne van minden abból, hogy miért tartunk itt” – vélekedett a politikus.