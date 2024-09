Schiffer: Amikor megérkezett Budapestre Hillary Clinton, minden megváltozott

A második stratégiai hiba szerinte az, hogy Magyar Péter megjelenése óta tovább folytatott „gyurcsányozás”, pedig a „Tisza párt felfutása kivette a Fidesz kommunikáció kezéből a Gyurcsány-kártyát”.

Schiffer szerint a harmadik stratégiai hiba, hogy ha magyar társadalomnak tíz éven keresztül folyamatosan azt tolják, hogy az egész világ ellene van, majd az utóbbi két évben viszont azt látja, hogy romlanak a saját, privát életkilátásai, akkor lehet, hogy azt mondja: próbáljunk ki egy olyan kormányt, amelyet nem üt 0-24-ben az egész világ.

Végül Schiffer szerint azt is látni kell, hogy a Fidesz permanens harca nem kedvez annak, hogy kormányképes ellenzéke legyen. Ez jól is jöhet a hatalomnak, ha egyébként jól megy a gazdaságnak, de most nincs ilyen helyzet. Újabb kockázatot jelent szerinte az is, hogy azok sem költenek, akik követte az inflációt a jövedelmük.

