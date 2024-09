Nyitókép: Iris van den Broek / ANP MAG / ANP via AFP

„Van-e Magyarországon olyan iskola, ahol eddig nem tiltották a mobiltelefonok óra közbeni, a tananyaghoz nem illő használatát? Aligha. Ahogy a tanórákon nem lehetett plüssmacival, jojóval, kisautóval, »Gazdálkodj okosan!«-nal játszani, ugyanúgy mobilozni sem volt szabad. De nem lehetett matekórán sakkozni, noha a sakk javítja a logikát, töriórán meg tilos volt sutyiban Móricz Rokonok című regényét olvasni, holott ez a könyv sokat hozzá tesz hazánk múlhatatlan múltjának megismeréséhez. Az iskolák házi- vagy szokásrendje elvárta a diáktól, hogy a mobilját kikapcsolja, ha az órán nincs rá szükség. Sokhelyütt a szünetekben sem lehetett visszakapcsolni a készülékeket.

Amikor a kormány betiltotta az iskolai mobilozást, nem tett a gyerekekért semmit. Önmagáért igen: a választók többsége ugyanis szimpatizál a rendelettel és ez által a kormánnyal, mert úgy vélik, a Fidesz megvédi a gyermekeiket a mobilozás tudatbeszűkítő veszélyeitől. Pedig a rendelet semmit sem tesz hozzá az iskolai rendhez és a gyerekek okosodásához, inkább a választók tudatának beszűkítésére »gyúr«. A kormány a rendelet okán teljesítmény nélkül dicsőítheti magát, és indukált egy meddő társadalmi vitát, ami eltereli a figyelmet hazánk temérdek gondjáról.

Arra is jó a rendelet, hogy ezzel is újra megnyirbálják az iskolák önállóságát. Igaz, ha korábban eldöntötték, hogy a pedagógus melyik könyvből taníthat, akkor miért ne dönthetnének a tanár helyett a mobilozás órai szabályairól is? Ha így megy tovább, akkor lesz majd külön rendelet arról, hogy miképp kell a gyerekeknek tanítani az »a« betűt, az egyszeregyet meg a bukfencet, nehogy már a tanárok a belügyi tárca irányítása nélkül is tudják ezt - ironizált egy általam kérdezett, pécsi pedagógus. Hozzátette: le kellene cserélni a Himuszt, jobb lenne, ha arra vágnánk vigyázzba magunkat, hogy «Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére«.”