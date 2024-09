Orbán Viktor: Folytatódik az apadás, már kedden elhagyja a legmagasabb vízszint az országot

Nyitókép: képernyőfelvétel a videóból

Az operatív törzs vasárnap reggeli ülését követő Árvízinfó-tájékoztatón is Orbán Viktor miniszterelnök adott ismét elsőként tájékoztatást.

A kormányfő kiemelte, jó hírei vannak. Az első, hogy nem csütörtökön, hanem már kedden elhagyja a legmagasabb vízszint Magyarországot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a figyelem és a fegyelem lazulhat, hívta fel a figyelmet.

A második jó hír szerinte az, hogy továbbra sem várható olyan mértékű csapadék, amely az árhullám levonulását érdemben befolyásolná.

A harmadik jó hír pedig a következő: a Mosoni-Duna apadási is elindult, így a „győri ügyeket most befejezettnek tekinthetjük”.

Megkezdődött az apadás Budapestnél is.

Orbán Viktor elmondta, a védekezésben résztvevők száma is folyamatosan csökken: míg szombaton 5344 hivatásosra volt szükség, vasárnapra ez a szám 5325 főre csökkent. „Az önkéntesek száma tegnap 1286 fő volt, és arra számítunk, hogy ma már csak 324 önkéntesre lesz szükség” – tette hozzá.

A nehezebb védekezési helyszínekről szólva elmondta, Budapest alatt Bátán teljes készültség van. – Bajánál és Dunaszekcsőnél is minden rendben van, új helyszínként Madocsára hatszáz homokzsákot kell szállítani. Paksnál is megfelelő a helyzet, összességében tehát sikeres a védekezés – tette hozzá, kiemelve, hogy olyan feladatot kell megoldani, amit már korábban sikeresen megoldottak. Emellett jelezte, hogy a 400 ezer ember vízellátását biztosító Kvassay-zsilipet is megtekintette, ahol mindent rendben talált.

„Bajánál rendben vagyunk. Új helyszínként Madocsára kell figyelnünk. Paks rendben van. Győrnél járőrözni kell, az ideiglenes védműveket kell elbontani, majd egészségügyi fertőtlenítést végezni.”

Újságírói kérdésre a miniszterelnök elmondta, hogy a vízművesek fizetésemeléséről egyeztetnek.

Kitért arra is, amíg a V4 működött, addig a tapasztalatcsere ilyen helyzetekben megvolt. Kijelentette, hogy

Magyarországnak történelmileg is jól kiépült árvízvédelmi rendszere van, és nemzetközi szinten is át tudjuk adni a tapasztalatainkat.

De egyedül kell helytállnunk, húzta alá.