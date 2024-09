Orbán Balázs: Az MCC-ből kikerülő fiataloknak fontosabb lesz a magyar érdek, mint bármely globalista ideológia

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy már több mint harminc helyszínen vannak jelen. Mint mondta, Szabadkán és Egerben is megnyitották a képviseletet, ahol hamarosan elindulnak a képzések. Tájékoztatása szerint Kárpát-medence-szerte 7600 fiatal vesz részt a programjaikon, a képzések közül a vezetőképzést emelte ki. Folyamatosan bővülnek az MCC nemzetközi kapcsolatai is, többek között a Buckingham Egyetemmel is együttműködnek – mondta a főigazgató.

(MTI)