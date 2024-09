Mivé lett az ígéret földje? – A határnyitás harmincötödik évfordulójára

Nyitókép: MTI / Matusz Károly

A rendszerváltozás környékén gyakran lehetett olvasni az állítólag Margaret Thatcher nevéhez fűződő bonmot-t, miszerint ő olyannyira szereti Németországot, hogy kimondottan örül annak, hogy kettő is van belőle. Az ország kettéosztottsága évtizedeken át annak biztosítéka volt, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió által korlátozott szuverenitás, a folyamatos ellenőrzés meggátolja a tudományos, technikai fejlettségben Európa-, sőt világszerte hagyományosan élenjáró s ezáltal gazdaságilag is rendkívül versenyképes ország dominanciáját, ordas eszmék esetleges elhatalmasodását. Aki emlékszik a két Németország közötti különbségre, annak nemigen kell bizonygatni: ez a célkitűzés – különösen keleten – meghozta a gyümölcsét, noha – abszurd módon – a kommunista rendszer viszonyain belül a Német Demokratikus Köztársaság még így is viszonylag sikeresnek volt mondható. Mindez azonban korántsem vigasztalta az ott élőket, érthető, hogy keletnémet polgárok százezrei tekintettek úgy a nyugati országrészre, mint az ígéret földjére.