„És itt jön a történet igazán érdekes része. A ma élő emberiség, azaz 8 milliárd bolygótársunk teljes genetikai diverzitása kisebb, mint egy 50 fős, egymással szoros rokonságban lévő csimpánzkolóniáé! És ennek okaként a Toba vulkán kitörését szokták megnevezni. Amikor is, az elmélet szerint a bolygón kialakult élhetetlen körülmények hatására, szó szerint majdnem kipusztult az emberiség. Mindössze néhány ezren maradtunk, amiből kb. 1000 volt a szaporodásra alkalmas pár. Afrika egyes védettebb völgyeiben húzták meg magukat. Innen népesítették be aztán szép lassan a Föld többi részét. Legalábbis ezt mondja a hipotézis.

Az 1990-es, 2000-es években népszerű elméletnek persze született számos bírálata is. 2021-es kutatások szerint már csak 3-6 fok közötti hőmérséklet-csökkenés következett be, ami után 5 évvel akár vissza is állhatott az eredeti állapot. Ami talán még inkább árnyalja a képet, az a neandervölgyi ember. Ez a faj még 35 ezer évvel ezelőtt, tehát 40 ezer évvel a Toba kitörését követően is létezett. A Homo Floriensis pedig még ennél is érdekesebb sztori. Ez a törpe növésű emberfaj, akiket Peter Jackson óta hobbitoknak is szoktunk nevezni, mindössze 2,5 ezer kilométerre élt a vulkánkitöréstől, és még 20 ezer évvel későbbi nyomaik is fennmaradtak.

De a régészeti, antropológiai leletek az indiai szubkontinensen, a Jurreru völgyben is bőséges emberi jelenlétet mutatnak mind a katasztrófa előtt, mind pedig utána közvetlenül. Ugyanakkor Észak-Indiában, a Son völgyben viszont drasztikus populáció-csökkenés figyelhető meg ebben az időben. Az elmélet hívei szerint a Jurreru völgyben természetes források találhatók, amelyek így tiszta, egészséges vizet biztosítottak az ott lakóknak, és ezért tudták túlélni a kitörés következményeit. Hát igen, nem könnyű tisztán látni egy olyan esemény kapcsán, ami 74 ezer évvel ezelőtt történt.

Mi ebből az egészből a tanulság? Igazából semmi. Talán annyi, hogy az emberi faj, pontosabban az emberi fajok közül végül egyedüliként fenmaradt homo sapiens meglehetősen ellenálló. És mondjuk, a dinoszauruszokkal ellentétben az emberiséget nem tudta egy természeti katasztrófa lesöpörni a Föld színéről. Egy atomháború azért valószínűleg képes lenne erre. Szóval ne nagyon kockáztassunk…”