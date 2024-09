Köröttük csend: lényegében felszívódtak a momentumosok (VIDEÓ)

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Hajnal Miklós Facebook-oldala

A Magyar Nemzet is észrevette, hogy több vezető momentumos politikus jóformán eltűnt a színről nemsokkal a június 9-i választási kudarcaikat követően.

Egyikük Hajnal Miklós országgyűlési képviselő, aki a párt kampányfőnöke is volt. A politikus június 13-a óta nem tett közzé bejegyzést Facebook-oldalán.

Még június 10-én egy hosszú elemzést adott ki a választások eredményeiről, amelyben

önvizsgálatra szólította fel a Momentum tagságát, illetve a Fidesz–KDNP visszaszorulásáról értekezett.

Hajnal az idézett bejegyzésben azt is leszögezte, hogy „a Momentum országos kampányáért vállalni fogom a felelősséget. Ennek most eleget is teszek. Bocsánatot kérek mindenkitől, akinek csalódást okozott az eredményünk. Mai nappal a Momentum elnökségeként azt a döntést hoztuk, hogy lemondunk. Ugyanakkor egy kampányfőnök felelőssége túlmutat ezen:

a magam részéről azt tartom helyes döntésnek, hogy a júliusi tisztújításon nem is indulok újra országos elnökségi tisztségért”

– írta a választások után egy nappal a politikus, aki betartotta ígéretét, hiszen

azóta sem vállalt fontos tisztséget az ellenzéki pártban.

A fenti elemzést követően még egy bejegyzés jelent meg a Facebook-oldalán, amelyben tiltakozásra szólított fel a Hegyvidék közgyűlésének döntése ellen, amelyben több mint egymil­liárd forint sorsáról döntöttek a képviselők.

Orosz Anna is hosszabb szabadságra ment

Hajnal Miklóshoz hasonlóan Orosz Anna is hosszabb „nyári szabadságra ment”. Újbuda országgyűlési képviselője június eleje és augusztus vége között nem osztott meg semmilyen tartalmat a Facebook-oldalán.

Ezt egyébként Elekes Tamás újbudai fideszes önkormányzati képviselő is szóvá tette, mondván Orosz Anna hallgatott az újbudai pedofilbotrány ügyében, de csendben volt a hosszúréti patakkal kapcsolatban és a kerületi testületi ülésekre sem ment el.

Elekes Tamás videóüzenetét alább tekinteti meg:

Tompos Márton próbálta magyarázni a kudarcot

Mint ismert, a Momentum csak 3,68 százaléknyi szavazatot kapott az EP-listájára, és mivel ez az 5 százalékos küszöb alatt volt, ezért kiestek az EP-ből, azaz egy képviselőt sem küldhettek Brüsszelbe.