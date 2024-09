Nyitókép: MTI/Európai Parlament Multimédiás Központja/Genevieve Engel

„Olaf Scholz német kancellár a ZDF német közszolgálati televíziónak adott éves nyári interjúban vasárnap este az ukrajnai háborúval kapcsolatban a következőket mondta:

»Úgy vélem, hogy most jött el az a pillanat, amikor meg kell beszélnünk, hogyan tudnánk gyorsabban kijutni ebből a háborús helyzetből annál, amit a jelenlegi helyzet mutat.[…] Minden bizonnyal lesz még egy békekonferencia. […] Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyetértünk abban, hogy ennek Oroszország bevonásával kell történnie.«

Guy Verhofstadt Scholz szavaitól teljesen kikészült és idegességében elárulta a féltve őrzött titkát: nem akar békét, háborút akar:

»Kényszerítsük térdre Putyint… aztán tárgyaljunk az Ukrajna teljes szuverenitásának helyreállításához szükséges feltételekről!«

A liberális belga politikus rendszeresen támadja a magyar miniszterelnököt is, mert hajlandó volt Putyinnal tárgyalni.

Sőt volt olyan posztja is, amelyben Putyint már egyenesen a magyar miniszterelnök barátjaként aposztrofálja. De arról valahogy rendszeresen megfeledkezik, hogy pont ő volt az, aki a legnagyobbat kaszálhatta korábban az orosz elnökkel való üzleteken.

A baloldal tipikus álszentségét és a felháborító, elvtelen kettős mércéjét mi sem mutatja jobban, mint hogy a volt belga miniszterelnök egy olyan cég igazgatótanácsában foglalt helyet, amelyik világszerte LNG-t (cseppfolyósított gázt) is szállít. A vállalat emellett a szárazföldi kiszolgálásban, az energiahordozó tárolásában és visszagázosításában is aktívan részt vesz szinte minden kontinensen. A szállítmányozó cég a legnagyobb orosz céggel, a Gazprommal is szerződött.”

***