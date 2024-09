Verhofstadt őrjöng, Scholz „puhaságán” is kiakadt: ő inkább térdre kényszerítené Putyint

Nyitókép: Youtube, képernyőfotó

Ahogy korábban a Mandiner is megírta,

a német kancellár meghívná Moszkvát is a következő békecsúcsra.

Olaf Scholz a ZDF német közszolgálati televíziónak adott belpolitikai és külpolitikai témákat is érintő éves nyári interjújában vasárnap este az ukrajnai háborúval kapcsolatban kiemelte, hogy a német kormány továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni harcában, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a következő békekonferenciára Oroszországot is be kellene vonni.