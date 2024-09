Így vonul le az ár a Dunakanyarban (GALÉRIA)

Rétvári Bence államtitkár, Vác és térségének országgyűlési képviselője vasárnap egy galériát osztott meg Facebook-oldalán a dunakanyari árvízhelyzetről.

A képeken nagymarosi, kismarosi, verőcei és váci helyszínek is feltűnnek, de arról is információt kaphatunk, hogy Ipolydamásdnál milyen állapotok uralkodnak.

A politikus a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról is beszélt, hogy

keddig-szerdáig mindenképpen még magas vízállásra kell számítani.

A Belügyminisztérium államtitkára arról is beszélt, hogy a tetőzés után arra kell figyelni, hogy a lassan apadó víz mellett is megőrizzék a gátak és védművek stabilitását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a különböző nehézségek, szivárgások, gátszakadások, buzgárok 80 százaléka a tetőzés utáni időszakban következik be, ezért a következő napokban folyamatos figyelőszolgálatra van szükség, hogy sehol ne tudjon áttörni, átszivárogni a víz.