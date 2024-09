Pillanatokon múlt a legrosszabb a Dunakanyarban: életveszélybe kerültek a katasztrófaturisták

A kormányszóvivő arról is beszélt, hogy pénteken az is megtörtént a Dunakanyarban, hogy

katasztrófaturisták egy kishajóval bementek fotózni a vízzel elöntött területekre, ahol a vízbe borultak, majd egy fába kapaszkodva várták a segítséget.

A Pest vármegyei kutató-mentő szolgálat – akiknek Szentendrén van a telephelyük – mentette ki a bajba került embereket. Felhívta a figyelmet: fontos, hogy

akiket érdekel az árvíz, ne olyan helyekre menjenek egy jó fényképet vagy videót készíteni, ahol nagyon aktív vagy éppen árad a Duna, mert azon kívül, hogy a saját testi épségüket veszélyeztetik, a mentést és a védekezést is akadályozhatják.

***

A Mandiner korábban beszámolt arról is, hogy Budapesten is akadnak katasztrófaturisták: többen is az áradó Dunában úsztak, kajakoztak.