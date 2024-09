Brutális: így néz ki drónfelvételről az árvíz Esztergomnál (VIDEÓ)

Az ember, akinek csak kommunikációs tanácsadói vannak és azok is ordas bunkók

Tudom hol a Duna, a víz tulajdonságairól is vannak sejtéseim, a vírusokhoz meg a focihoz is rohadtul értek, ki meri kétségbe vonni, hogy az árvízi védekezés is a kisujjamban van?