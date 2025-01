Újabb eljárás indulhat Biró Ferenc ellen

Úgy tudjuk, Biró itt, a tekintélyes épületben is lakik életvitelszerűen, több kilométeres kerítést építhetett a hatóság költségvetéséből (amit később részben nem is tagadott), illetve a közelben lovakat is tart. Mindez aligha felel meg a hatósági vezető pénteki sajtótájékoztatóján elmondottaknak, ahol tagadta, hogy

luxuskörülmények között, valamiféle villában lakna. Az elnök vagyonnyilatkozatában egyébként szerepel egy solymári ingatlan is, a dokumentum szerint azonban ez csupán egy 1600 négyzetméteres telket jelent.

A Magyar Nemzet közben drónfelvételeket tett közzé, amelyeken látható az építmény, amiről Biró azt állította, nem villa. A telek erdős terület, amelyen egy hatalmas ház áll. A felvételeken pedig az is látható, hogy az impozáns épület emeletes, fedett kocsibeálló tartozik hozzá, a tetejére pedig egy komplett napelemparkot telepítettek. A telken méretes úszómedence van, és jól látható, hogy a család lovat is tart.

Biró Ferenc pénteken sajtótájékoztatót tartott, ahol kijelentette, esze ágában sincs lemondani. Pedig annyit elismert, hogy családtagja használta hivatali autóját, felesége még ütközött is a járművel. Azt ugyanakkor tagadta, hogy külön autót béreltetett volna házastársának. Beszélt a házáról és a kerítésről is. Az elnök a kerítés megerősítését is elismerte, tagadta viszont a ház egyéb felújításáról szóló információkat. Ekkor jegyezte meg, hogy az épület szerinte nem is villa. Nos, ez az eddig nyilvánosságra került adatok tükrében igencsak megkérdőjelezhető állítás.

Nyitóképünkön a részben Biró Ferenc tulajdonában álló ingatlan látható.

