Helyben vagyunk. Működnek a régi reflexek. Összenő, ami összetartozik, tartja a mondás. A két egykori SZDSZ-es még ma is egy oldalon harcol a jobboldali elnyomás, a fránya Orbán-kormány ellen. Ezért tűnt fel a lelkész oldalán Bródy, hiszen az ő olvasatukban ártatlanul támadja a hatalom Iványit.

A hírek azonban másról szólnak. Többmilliárdos köztartozásokat, kifizetetlen áram- és gázszámlákat halmozott fel a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, amivel az egyház maga lehetetlenítette el az oktatási intézményei működését, veszélybe sodorta saját dolgozóit és az iskoláiban tanuló gyerekeket. Információk szerint a NAV felé kétmilliárd forint, az MVM irányába pedig egymilliárd forint a szervezet adóssága.

Most jön a csavar a történetbe.

Az Amerikai Népszava arról írt, hogy Magyar Péter megjelent az Iványi Gábor támogatására szervezett tüntetésen, azonban érdekes módon nem tartotta fontosnak, hogy posztoljon közös képet Iványival, pedig kis túlzással azt is dokumentálja a Tisza Párt elnöke, amikor az illemhelyre távozik.

Vajon miért nem posztolta a nagy találkozást Magyar?

A válasz egyszerű. Iványi Gábor lelkész úr Gyurcsány embere. Magyar Péter pedig igyekszik magát az úgynevezett régi ellenzéktől elhatárolni. Mint látjuk kevés sikerrel. Hiszen hol Gyurcsány egyik legfőbb élharcosával kvaterkázik, hol pedig a Gyurcsány által támogatott főpolgármesterrel, Karácsony Gergővel limonádézik a budapestiek feje feletti alkukat előkészítve.

Korábban Bródy János is megjelent Magyar Péter egyik rendezvényén, támogatásáról biztosítva ezzel a diszkóbotrányáról elhíresült, mentelmi joga mögé bújó Tisza-elnököt. Most azonban összeállt a kép. Az énekes és Magyar is feltűnt Iványival. Nincsenek véletlenek: a háttérben most is ott van Gyurcsány Ferenc… – gondolta, magában ízlelgetve ezt az összeesküvés-elméletet Felhévizy, majd feltette a lemezjátszójára a Deep Purple 1984-es Perfect Strangers című lemezét, az legalább negyven év múltán is tisztán szól...”