Árvíz utáni kártérítések: izzanak a biztosítótársaságok vonalai

Forrás: MTI / Balogh Zoltán

A szakember ugyanakkor felhívta a figyelmet a kármegelőzési kötelezettségre is. Azaz, ha tudjuk, az árvíz el fogja árasztani az ingatlanunkat, akkor a kertből minden mozdítható tárgyat biztonságba kell helyezni, ahogy a pincékben is magasabbra kell pakolni a korábban földön tárolt ingóságokat. Hansúlyozta: ugyanez vonatkozik a gépjárművekre is, melyeket el kell vinni az árvíz sújtotta területről, amennyiben előre tudható, hogy árvíz közeledik.

Lambert hozzátette: amennyiben nem volt casco biztosítás a gépjárművön, kártérítés nem jár a tulajdonosnak.

Arányos térítés

A szakember kifejtette: megugrott a biztosítást kötők száma az árvíz hírének hatására, azt azonban sokan nem tudják, hogy az ingatlanbiztosítások esetében van türelmi idő, ami 15–30 nap is lehet.

Aki tehát akkor kapott észbe, amikor Bécset elöntötte az árvíz, az nagy valószínűséggel nem számíthat kártérítésre, még akkor sem, hogyha már érvényes szerződéssel rendelkezik”

– jegyezte meg a kommunikációs vezető.

„A biztosító arányosan térít, tehát a befizetett díjak arányában térít a teljes összegű kárhoz képest. Ez azt jelentheti, hogyha nem aktualizáltuk a szerződésünket, és az jelenleg nem a tényleges vagyoni helyzetünket rögzíti, azzal éves szinten bár spóroltunk tíz-húszezer forintot, kár esetén azonban több százezres vagy akár milliós kártérítéstől esünk el” – tette hozzá Lambert Gábor.