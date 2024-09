Miután beütött a krach: ezen múlik, hogy mennyit fizet a biztosító árvíz esetén

Itt fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az árvíznél is él az elvárható gondosság elve: tehát az ingatlan tulajdonosának a lehetőségeihez képest meg kell tennie mindent az értékeinek biztonságba helyezéséről:

így például az értékesebb berendezési tárgyakat felvinni az emeletre vagy padlásra, vagy legalább a pince- és padlószinttől feljebb helyezni.

Most érhet sokat a kampányban aktualizált szerződés

Azt, hogy az árvíz után végül mekkora kártérítésre számíthatunk, persze az is döntően befolyásolja, hogy mekkora károkra nyújt a szerződésünk fedezetet. Most válik különösen fontossá az alulbiztosítottság elkerülése, amelyre a tavaszi lakásbiztosítási kampány kapcsán is számtalanszor felhívták a figyelmet a szakértők: tehát arra, hogy a hat-nyolc évvel ezelőtt, netán még régebben megkötött szerződésekben szereplő összegek már nem tükrözik a mai viszonyokat, így azokat érdemes a jelenlegi árakhoz, illetve a vélelmezhető helyreállítási költségekhez igazítani.

Erre Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz online értékesítési és kommunikációs igazgatója is felhívta a figyelmet, hozzátéve, hogy azok, akik most döbbennek rá, hogy nem elég korszerű vagy éppen nem aktuális a meglévő lakásbiztosításuk, azok már csak a szerződésük évfordulójakor, vagy jövő márciusban tudnak váltani.

Futamidő közben viszont bárki kérheti a meglévő biztosítása átdolgozását, javítását, amivel ugyan a díjat nem lehet csökkenteni, de baj esetén legalább megfelelő anyagi védelmet tud nyújtani.

A kártérítés mértéke szempontjából ugyanakkor a gyorsaság is fontos: a káreseményt minél hamarabb be kell jelenteni a biztosítónak, akár telefonon, akár e-mailben. A kár pontos felmérését az is nagyban megkönnyíti, ha fotókat készítünk a helyszínen, és azokat eljuttatjuk a biztosítónak.