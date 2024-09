Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

„A konzervatív, életpárti tájszemlélet egységes területként tekint a Kárpát-medencére – hiszen a természet szintjén valóban az. A teljes Kárpát-medence tájszemléletű, fenntarthatóságot szem előtt tartó felmérése, nyilvántartása és az ilyen működtetésére törekvés erősítené a terület integrációját és ebben Magyarország súlyát.

A vidéki lakosság nagyobb mértékű helyben maradása fékezné az urbanizációt. A nagyvárosok lakosságának fokozott duzzasztása nem véletlenül baloldali program Európa-szerte, hiszen az újonnan felhúzott, steril lakótelepek és lakóparkok mindenütt fontos elemei a baloldali szavazótábor szaporításának.

A klímarettegtetésben és széndioxid-hisztiben nagy eredményeket elért zöld–újkommunista propaganda komoly vetélytársat kapna egy átfogó, tájszemléletű konzervatív környezetpolitikával.

Magyarország igazodna az Európai Unió irányához, amely pályázatok sokaságával serkenti a folyók visszaszabályozását, a természet és a vizes élőhelyek helyreállítását, valamint a fenntartható vízgazdálkodást. Ugyanezt célozza az Európai tanács által elfogadott Természet-helyreállítási törvény, amely augusztus 18-án lépett életbe.

Mindennek persze vannak elkerülhetetlen szükségletei: módosítani kell, illetve rugalmasabbá kell tenni az agrártámogatási rendszert, a jogszabályokat is meg kell igazítani, és alaposan tájékoztatni kell az érintetteket, elsősorban a gazdákat a lehetőségekről és előnyökről. A másik alternatíva viszont az egyre durvább időjárási szélsőségek, a talaj romlása, az aszályok és az áradások váltakozása, ahogy azt most két héten belül megtapasztalhatjuk. Arról nem beszélve, hogy a felsorolt, rengeteg előnyt figyelembe véve, a jobboldali kormány teljesen önazonos módon lőhetné be ezt az óriási ziccert. Ha viszont nem teszi, azzal ezüsttálcán nyújt át az éledező baloldalnak egy olyan világbajnok témát, amelyben ráadásul igaza lesz.”

