„Apadt a Tisza” – a kormány megerősödött, Magyar Péter pártja viszont igen rosszul jött ki az árvíz elleni védekezésből

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A magyarországi árvízi védekezés során készült közvélemény-kutatás alapján a Fidesz-KNDP (47 százalék), a DK-MSZP-P (8 százalék) és a Mi Hazánk (6 százalék) is erősödött, míg Magyar Péter pártja némiképp gyengült (33 százalék) – olvasható a Nézőpont Intézet beszámolójában. A közvélemény-kutatásból kiderült az is: az árvízveszély elhárításából azok a pártok profitáltak, amelyek az árvízi védekezés első napjait nem politikai támadásra használták fel.

Mint ismert: másfél hete érkezett Magyarországra a régió országaiban hatalmas pusztítást eredményező árvíz. A katasztrófahelyzet előtti héten a kormánypártok 45 százalékos aránnyal vezették a pártversenyt, utánuk tíz százalékponttal lemaradva következett a Tisza Párt (35 százalék), s ezen felül még kettő alakulat, a DK (6 százalék) és a Mi Hazánk (5 százalék) szavazótábora volt a bejutási küszöb felett.

A Nézőpont Intézet eredményeiből azonban kirajzolódott:

a Fidesz-KDNP szavazótábora az árvíz előtti héthez képest kettő százalékponttal 47 százalékra emelkedett, míg a Tisza Párt szavazótábora ugyanebben az időszakban kettő százalékponttal csökkent 33 százalékra.

„Orbán Viktor miniszterelnök az első naptól kezdve napi rendszerességgel ellenőrizte személyesen az árvízvédelem legkritikusabb pontjait és adott helyzetjelentést a védekezésről. A katasztrófahelyzetben való országos helytállás erősítette a kormányba vetett bizalmat” – olvasható az intézet elemzésében.

Mint rámutatnak: „Magyar Péter az árvíz elleni védekezés első napjaiban szintén megjelent a gátakon, ahonnan politikai versenytársait támadta, kritizálta a kormányfőt, a katonákat, a védekezés szervezőit. A katasztrófahelyzet első napjaiban mutatott támadó aktivizmus azonban nem párosult politikai haszonnal”.

Forrás: Nézőpont Intézet

Az intézet szerint ugyanakkor még korai lenne trendfordulóról beszélni,

a kormánypártok mostani népszerűsége a nyári támogatottságnak felel meg, ugyanakkor Magyar Péter pártja elveszítette a múlt heti pártversenyt.

Az is megmutatkozik, hogy továbbra is négy párt jutna be a parlamentbe, a fentieken túl a Gyurcsány Ferenc által vezetett formáció kettő százalékponttal erősödött 8 százalékra, a Mi Hazánk pedig 5 százalékról 6 százalékra – zárja sorait a Nézőpont Intézet.