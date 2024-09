Aggódhat Magyar Péter: nem akárkivel ült le tárgyalni Gulyás Gergely

Nyitóképen: Magyar Péter a villamosmegállóban, miután kidobták a botrányos buliból. Fotó: Képernyőkép

Magyarország abban érdekelt, hogy fenntartsa és javítsa gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatait Bajorországgal – nyilatkozta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az MTI-nek, miután hivatalos látogatáson járt Münchenben.

Hétfőn és kedden Münchenben találkozott a bajor kancelláriaminiszterrel, az európai ügyek miniszterével valamint CDU-s parlamenti és tartományi képviselőkkel – tájékoztatott a miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: ezek a találkozók – annak ellenére, hogy a Fidesz már nem az Európai Néppárt* tagja – kifejezetten barátiak voltak.

Magyarország továbbra is az egyik legfontosabb gazdasági partner Bajorország számára, és ez fordítva is így van, ráadásul számtalan olyan politikai kérdés van, ami Bajországban és Magyarországon is kiemelt fontosságú – mutatott rá a tárcavezető. Mint részletezte: ezek között a legaktuálisabbnak a migráció.

A magyar tárcavezető értékelése szerint Bajorország elszenvedője annak, hogy az Európai Unió nem követelte meg a schengeni külső határok védelmét, és ez ma veszélyezteti a szabad utazást és szabadkereskedelmet a schengeni övezeten belül.