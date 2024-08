Zivatarokat és jégesőt hoz magával a hidegfront – mutatjuk a részleteket

Nyitókép: Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A HungaroMet jelentése szerint A hét közepén hidegfront érkezik, amely jégesőt és viharos szelet hoz magával, folytatva az elmúlt napok lehűlését. Szerdán országszerte számíthatunk futó záporokra és zivatarokra, amelyeket a nyugatról érkező hidegfront idéz elő. Az erős, helyenként viharos északi-északnyugati szél tovább fokozza az időjárás zordságát,

miközben a nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.

Szerdán nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, bár napos időszakok is előfordulhatnak. A reggeli és délelőtti órákban a Dunántúlon csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, de délutántól a keleti országrészben egyre több helyen várhatóak zivatarok, amelyek estére a keleti határvidéken is megszűnnek. A szél különösen a Dunántúlon erősödhet meg, ahol nagy területeken viharos lökések is előfordulhatnak.

A hidegfront érkeztével a zivatarok nyugatról kelet felé haladva az ország nagy részét érinthetik. A délutáni óráktól a Tiszántúlon és a déli megyékben is számítani lehet heves zivatarokra, amelyeket

óránként 60–80 kilométeres széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérhet.

Emiatt a HungaroMet citromsárga figyelmeztetést adott ki az egész országra, kivéve Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyéket. Az északkeleti területeken az egymást követő csapadékgócok felhőszakadást is okozhatnak, amely miatt Borsod-Abaúj Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyékben külön figyelmeztetést adtak ki.

A rendkívül meleg idő miatt is érvényben vannak figyelmeztetések. Csongrád vármegyében kettes fokú, narancssárga riasztás van érvényben, míg Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben egyes fokú a figyelmeztetés a magas középhőmérséklet miatt..

Csütörtökön a napsütést fátyolfelhők zavarhatják meg, elszórtan előfordulhat futó zápor vagy gyenge zivatar a keleti és északkeleti területeken. Az északias szelet többfelé élénk, keleten és északkeleten pedig erős lökések kísérhetik. Csütörtök délutáni 26 és 33 fok között mozog majd napi átlaghőmérséklet.

