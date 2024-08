Víz alá került Vác: az augusztus 20-ai esőzés után térdig ér a víz a városban (videó)

Nyitókép: Képernyőfotó

Augusztus 20-án délután heves zivatar csapott le a Dunakanyarra, amely Vácot is elárasztotta – jelentette az Időkép. A város több része víz alá került, miután egy zivatarzóna vonult át a térségen. A vihar cseresznye nagyságú jégesőt is hozott magával, ami tíz perc alatt jelentős károkat okozott, és helyenként az almatermést is megtizedelte.

A hirtelen lezúduló csapadék elöntötte a Diadal teret és több vasúti átjárót is, ahol a víz nagyjából térdig ért.

A csatornák nem bírták elvezetni a nagy mennyiségű vizet ilyen rövid idő alatt. A fővárosban és környékén továbbra is érvényben van az elsőfokú riasztás zivatarveszély miatt.

A jelentről készült videót itt tekintheti meg:

